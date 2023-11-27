Причиной смертельного пожара в Нарва-Йыэсуу могла быть печь

По предварительной оценке руководителя спасательных работ, причина пожара, вспыхнувшего вечером 26 ноября в двухэтажном деревянном доме в Нарва-Йыэсуу, связана с использованием дровяной печи, но обстоятельства пожара и точную причину возгорания еще предстоит выяснить, сообщает ERR.

Как сообщалось накануне, сообщение о пожаре в деревянном доме на улице Поска поступило в 17:09. Час спустя спасатели вынесли из квартиры на первом этаже мужчину без признаков жизни и передали медикам. Спасти жизнь мужчины не удалось.

Пожар был локализован в 23:32, после чего начались работы по дотушиванию. В тушении пожара на улице Поска были задействованы спасательные команды Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ и Йыхви.