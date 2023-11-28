В Силламяэ общественный туалет пострадал от вандалов

Вице-мэр Алексей Степанов объяснил, что туалеты закрыли потому, что злоумышленники повредили монетоприемники и замки, а в одном из боксов потек радиатор.

"В рабочее время люди могут воспользоваться туалетами в городском музее или центре культуры, которые находятся неподалеку от променада, - посоветовал он. - Это платные услуги, но главное - возможность есть. Стараемся устранить недостатки как можно быстрее".