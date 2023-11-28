Вт, 28.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Силламяэ общественный туалет пострадал от вандалов

Ирина Кивисельг
Facebook
Comments
Променад в Силламяэ.
Променад в Силламяэ. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Гости города свежих морских ветров столкнулись с проблемой - на популярном морском променаде не работает общественный туалет.

Вице-мэр Алексей Степанов объяснил, что туалеты закрыли потому, что злоумышленники повредили монетоприемники и замки, а в одном из боксов потек радиатор.

Новое оборудование уже заказано, к середине декабря его должны установить.

"В рабочее время люди могут воспользоваться туалетами в городском музее или центре культуры, которые находятся неподалеку от променада, - посоветовал он. - Это платные услуги, но главное - возможность есть. Стараемся устранить недостатки как можно быстрее".

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх