В Ида-Вирумаа растет безработица

По состоянию на 26 ноября, на учете в Кассе по безработице стояли 51 368 человек - на 190 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,7%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 12,5%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7052.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,1%, где общее число безработных составляет 159 человек.

В Харьюмаа уровень безработицы вырос до 7,2%. Без работы в столичном регионе остаются 24 286 человек, большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,6%, а общее количество безработных - 5283.