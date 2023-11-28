Первую свечу Адвента в Нарве по традиции зажгут на Петровской площади

В 16.00 председатель городского собрания Ирина Янович и пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин зажгут первую свечу адвента и в то же время ёлка на Петровской площади впервые засияет рождественскими огнями.

“Первый адвент – это начало чудес и волшебства, когда официально начинается подготовка к Рождеству, украшение интерьера, упаковка подарков для близких, ожидание в гости гномика и главное - зажжение первой свечи. Приглашаем всех жителей и гостей нашего города разделить самый волшебный момент этого года, когда в ожидании чуда можно пожелать друг другу доброго и спокойного предрождественского времени,”- сказала председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович.

По словам пастора Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимира Батухтина, первая свеча адвента — это символический сигнал начала подготовки к важному празднику Рождеству Господа Иисуса Христа. “Пусть время адвента и праздник Рождества принесет вашим сердцам мир и наполнит божественной любовью”, добавил Владимир Батухтин.

На мероприятии по случаю зажжения первой свечи Адвента выступят тандемный хор нарвского Дома эстонского языка и танцевальный коллектив Jun-Ost, которые создадут праздничное настроение. На время мероприятия, 3 декабря с 7.00 утра до 17.00, парковать транспортные средства на Петровской площади будет запрещено.