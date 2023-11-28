"Моржа" оштрафовали за купание в реке Нарва

Северное побережьеНарва"Моржа" оштрафовали за купание в реке НарваЭрик Калда28 ноября 2023, 11:23FacebookCommentsРека Нарва. Фото: Илья Смирнов27 ноября пограничники обнаружили, что некий мужчина купается в запретной зоне реки Нарвы.Мужчину вызвали на берег, где он объяснил, что занимался зимним купанием и не знал, что освежаться в этом месте запрещено.Мужчине объяснили правила купания и передвижения на пограничном водоеме, за нарушение он был оштрафован на 80 евро.FacebookCommentsКлючевые слова НарваНарвыМужчину Pекомендуем