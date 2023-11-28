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"Моржа" оштрафовали за купание в реке Нарва

Эрик Калда
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Река Нарва.
Река Нарва. Фото: Илья Смирнов

27 ноября пограничники обнаружили, что некий мужчина купается в запретной зоне реки Нарвы.

Мужчину вызвали на берег, где он объяснил, что занимался зимним купанием и не знал, что освежаться в этом месте запрещено.

Мужчине объяснили правила купания и передвижения на пограничном водоеме, за нарушение он был оштрафован на 80 евро.

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Нарва
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