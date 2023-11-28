ВИДЕО ⟩ Кохтла-Ярвеское горсобрание отстранило от должности горуправление Вирве Линдер

За отстранение от должности горуправления меньшинства Вирве Линдер проголосовали 14 депутатов, 10 были протим, один депутат отсутствовал. В Кохтла-Ярвеском горсобрании 25 членов.

Новым мэром избран Хенри Казело. За него проголосовало 14 депутатов.

Выражение недоверия инициировали депутаты горсобрания от Центристской партии и Социал-демократической партии. Они объяснили это тем, что горуправление не справляется с работой и не сотрудничает с горсобранием. По словам Вирве Линдер, главной целью властного переворота является восстановить в Кохтла-Ярве прежние центристскую власть и стиль правления.

Горуправление Вирве Линдер, в которое входили также вице-мэры Эрик Сечков, Кайре Йыэ и Ольга Пихлак, пробыло у власти в качестве горуправления меньшинства менее десяти месяцев. В феврале этого года за утверждение горуправления в должности проголосовали всего девять депутатов. Однако благодаря тому, что центристы решили не участвовать в голосовании, горуправление Линдер было утверждено в должности, поскольку голосов в поддержку оказалось больше, нежели голосов против.