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ВИДЕО ⟩ Утвержден состав новой горуправы Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
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Новое городское управление Кохтла-Ярве.
Новое городское управление Кохтла-Ярве. Фото: Матти Кямяря

Во вторник горсобрание Кохтла-Ярве утвердило состав новой городской управы во главе с Хенри Казело.

Помимо Касело, в горуправу входит помощник мэра по экономическим вопросам Александр Кейвабу, который до сих пор работал в городской управе главным специалистом по геоинформационным системам. На должность помощника мэра по социальным вопросам утверждена Эвелин Данилов, работавшая на той же должности до начала коррупционного скандала в Кохтла-Ярве. Она также является одним из фигурантов уголовного дела, связанного с Николаем Осипенко.

Помощником мэра в сфере образования и культуры стал Денис Шалкаускас, известный местный спортсмен, до последнего времени работавший учителем физкультуры в Йыхвиской Кесклиннаской школе.

Все члены новой горуправы получили 14 голосов от 24 присутствовавших членов горсобания.

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Кохтла-Ярве
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