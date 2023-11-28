ВИДЕО ⟩ Утвержден состав новой горуправы Кохтла-Ярве

Помимо Касело, в горуправу входит помощник мэра по экономическим вопросам Александр Кейвабу, который до сих пор работал в городской управе главным специалистом по геоинформационным системам. На должность помощника мэра по социальным вопросам утверждена Эвелин Данилов, работавшая на той же должности до начала коррупционного скандала в Кохтла-Ярве. Она также является одним из фигурантов уголовного дела, связанного с Николаем Осипенко.