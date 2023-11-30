Художественный взгляд на реальные истории

Документальный спектакль Юлии Ауг, основанный на воспоминаниях старожилов Нарвы, документальных материалах и городских легендах, ищет ответы на вопросы, которые десятилетиями не дают покоя: кто и зачем разрушил исторический город и как вернуть прерванную войной историческую память? Премьера в Нарве состоялась год назад на сцене "Vaba Lava" при аншлаге.

Документальный спектакль начинается небольшими интервью с горожанами на экране - что они знают о довоенной Нарве, что с ней случилось. Затем на сцену выходят артисты, которые своими художественными средствами представляют собранные Юлией Ауг истории о бомбардировке города и о жизни в разрушенной Нарве. Все сюжеты взяты из реальных воспоминаний, события тесно связаны и с другими городами региона.

Довоенная Нарва была очень красивым городом. С его улицами в стиле барокко, культурной жизнью и людьми - настоящая жемчужина скандинавских стран. Город торговли и купцов, заводов и рабочих. На улицах можно было услышать эстонский, русский и шведский языки. Что произошло 6 и 7 марта 1944 года? Кто принимал решения разбомбить Нарву дотла и заменить уникальные исторические здания лишь воспоминаниями о них?