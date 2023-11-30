Рождественские ярмарки: подарки на любой вкус, сюрпризы и развлечения

Первая и самая длинная рождественская ярмарка распахнет двери 5 декабря в Силламяэском городском музее и будет работать до 15 декабря. Силламяэские музейщики устраивают ее с 2016 года каждый декабрь. Она называется благотворительной потому, что десять процентов от продажи изделий, изготовленных мастерами, идет на поддержку творческих людей с недостатками здоровья.

- С каждым годом у нас все больше участников, не только из Силламяэ, но и из соседних городов, - подчеркивает музейный сотрудник Ирина Замарина. - Стоит поспешить, потому что самые интересные предметы уходят первыми.

Магия Рождества

Ида-Вирумааский центр профобразования организует в декабре традиционные зимние ярмарки, которые пройдут в Нарве и Йыхви.

В Йыхви на Кутсе, 13 ярмарочные ряды развернутся в среду, 6 декабря с 16.00 до 20.00. Можно приобрести разнообразный товар - от сладостей и мясной продукции до сувениров или просто весело провести время всей семьей, послушать в актовом зале удивительный концерт, поучаствовать в разных мастер-классах, попытать счастья в рождественской лотерее и обязательно заглянуть в учебный ресторан "La Fourmi", чтобы отведать вкусные рождественские блюда.

В четверг в такое же время окунуться в магию Рождества предлагают в Нарвском отделении профцентра на Креэнхольми, 45. Здесь также можно послушать музыку, научиться чему-то интересному, пройтись по торговым рядам и заглянуть в кафе изысканных блюд.

Более полусотни продавцов на ярмарке рукоделия