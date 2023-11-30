Дело об убийстве в Йыуга ⟩ Двое из трех обвиняемых обжаловали приговор в Госсуде

В середине октября нынешнего года Тартуский окружной суд не изменил приговор, вынесенный Вируским уездом судом 16 марта этого года, по которому Инге Пуллат признали виновной в убийстве и осквернении трупа, Айво Волошина - в убийстве, неправильном физическом обращении и осквернении трупа, а Андреса Пуллата - в осквернении трупа. Окружной суд не удовлетворил все поступившие апелляции.

Три волоска за дом

В соответствии с обвинением, Инге Пуллат и Айво Волошин приехали на хутор Лиллемяэ, расположенный в Йыуга Алутагузеской волости, 9 июня 2021 года. "У Майе надо было взять три волоска, чтобы отправить их на экспертизу, которая доказала бы, что завещание Лайди Сяэр (матери Майе. - Э.К.) было правильным, и я смог бы наследовать дом", - говорил Айво Волошин в январе этого года во время процесса, начавшегося в Вируском уездном суде. С его слов, это пообещала ему Инге Пуллат. По словам Волошина, он получил от Майе три волоска. "Она разрешила сделать это. Думаю, что ей было больно", - сказал он. Однако из обвинения следует, что Волошин напал тогда на Майе Сяэр и дернул ее за волосы.

Корни этого спора о наследстве уходят в 2017 год, когда умерла Лайди Сяэр, мать Майе, и неожиданно появилась написанная от руки бумага, претендовавшая на статус завещания Лайди Сяэр. В ней говорилось, что Лайди оставляет все свое имущество Андресу Пуллату - сыну своей племянницы Инге Пуллат. Майе Сяэр оспорила это завещание в суде, который подтвердил, что завещание поддельное, и все имущество досталось дочери умершей хозяйки Майе Сяэр.