В Кохтла-Ярве снегоуборщики прошли первую проверку

- Во вторник сам проехал по всем основным дорогам Ярвеской и Ахтмеской частей - все прочищено, в том числе второстепенные дороги тоже, - констатирует Евгений Макаров. - Особенных трудностей обрушившаяся стихия не доставила - это наша обычная работа, с которой, считаю, мы справились на 99 процентов. Почему не на сто? Не исключаю, что какие-то небольшие дорожки, указанные на карте, к тому времени не успели почистить, но работы продолжаются. Ни одной претензии или жалобы к нам не поступило.