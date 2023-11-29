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В Кохтла-Ярве снегоуборщики прошли первую проверку

Ирина Кивисельг
, журналист
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На обочинах скопились горы снега, но их уже стали вывозить.
На обочинах скопились горы снега, но их уже стали вывозить. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Снежный буран, настигший Ида-Вирумаа в понедельник, показал, насколько готова к зимним "неожиданностям" обслуживающая кохтла-ярвеские городские улицы фирма "N&V". На очистку дорог в понедельник вышло 23 единицы техники, и, как утверждает член правления Евгений Макаров, первую проверку нынешней зимы они выдержали успешно.

- Во вторник сам проехал по всем основным дорогам Ярвеской и Ахтмеской частей - все прочищено, в том числе второстепенные дороги тоже, - констатирует Евгений Макаров. - Особенных трудностей обрушившаяся стихия не доставила - это наша обычная работа, с которой, считаю, мы справились на 99 процентов. Почему не на сто? Не исключаю, что какие-то небольшие дорожки, указанные на карте, к тому времени не успели почистить, но работы продолжаются. Ни одной претензии или жалобы к нам не поступило.

Однако претензии все же есть - в социальных сетях можно увидеть множество жалоб и фотографий от горожан, сетующих на то, что было сложно выехать на машине, пройти с коляской по тротуару и так далее.

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