В пятницу в центре "Астри" можно сдать тест на ВИЧ

Тестирование бесплатное, быстрое и конфиденциальное. Пройти тестирование можно в пятницу с 16.00 до 20.00 на втором этаже центра "Астри". Для тестирования берется образец крови из кончика пальца, и результат становится известен на месте.

По словам заведующей клиникой "Линда" Кристийны Вайномяэ, пройти тест на ВИЧ должен каждый, у кого есть хотя бы малейшее подозрение на ВИЧ-инфекцию - например, если у него был незащищенный секс или если у человека много сексуальных партнеров. "Человек, ведущий активную половую жизнь, должен проходить тест два раза в год. Это нормальная часть интимной гигиены и лучший способ защитить себя и своего партнера".

В большинстве случаев ВИЧ не вызывает никаких жалоб и зачастую может беспрепятственно размножаться в организме в течение многих лет и медленно разрушать клетки иммунной системы. ВИЧ можно контролировать с помощью лекарств, а своевременное выявление и лечение заболевания помогают поддерживать очень хорошее качество жизни на долгие годы. Без лечения на последней стадии ВИЧ-инфекции могут развиться синдром приобретенного иммунодефицита, ВИЧ-инфекция или СПИД.

За первые десять месяцев этого года в Эстонии был диагностирован ВИЧ у 161 человека. В 64% случаев это жители Харьюмаа и в 14% случаев - Ида-Вирумаа (восемь человек в Нарве и пятнадцать в других местах Ида-Вирумаа).