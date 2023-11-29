В ноябре в пожарах погибло столько же человек, сколько за три предшествующих месяца, но исправный дымовой датчик по-прежнему отсутствует у каждого четвертого

Пару недель назад Спасательный департамент проверял в домах дымовые датчики. Хотя этот спасающий жизни прибор является обязательным уже 14 лет, во многих домах его по-прежнему нет. Это подтверждает и недавний случай в Пярнумаа.

За неделю были проверены дымовые датчики в 5438 домах – из них в 919 отсутствовал исправный датчик, а в 417 домах его и вовсе не было. Заведующая отделом надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала отметила, что получен хороший обзор использования дымовых датчиков в жилых помещениях.

«Весьма печально, что если сегодня произойдет пожар, почти в четверти домов Эстонии дымовой датчик не сообщит об этом, потому что его просто нет или он не работает, – сказала Раннала. – Благодарю тех, кто потрудился проверить свои датчики».

В ходе упрощенного производства инспекторы могут назначить нарушителям штраф в размере до 40 евро. Однако целью было не облегчить кошельки семей, а добиться того, чтобы у всех был дома исправный и правильно установленный дымовой датчик. По словам Раннала, штрафовали только за отсутствие датчика.