RMK приглашает на предрождественские мероприятия в Ийзаку и Каукси

В выходные - с 1 по 3 декабря и с 8 по 10 декабря - Центр управления гослесами (RMK) приглашает посетить украшенные к Рождеству восемь гостевых объектов. Все они находятся в природоохранной зоне и при поддержке фонда солидарности обрели новый и свежий облик.

В Ида-Вирумаа гостей ожидают в эти шесть дней у смотровой вышки в Ийзаку, где будет и костер, а также в гостевом центре в Каукси.

- Окрестности смотровой вышки и площадка для костра будут украшены рождественскими огнями. На недавно открытой тропе белки-летяги мы прокатимся на санях и примнем снежок, чтобы и туда можно было попасть, - обещает руководитель Ида-Вируской зоны посещений RMK Хейнар Юузе.

С трех до шести у смотровой вышки будет работать гриль-мастерская гномов, где каждый может за плату приготовить себе вкуснятину из лесных даров. В гостевом центре в Каукси мероприятия начнутся уже в 12.00 и продлятся до шести вечера. Во время мастер-класса можно изготовить рождественские украшения, а во дворе принять участие в игре "Секретное письмо". Предлагаются горячий чай, глег и пипаркооки. Начиная с трех часов во дворе можно самому испечь маршмеллоу и булочки.

С двух до трех гостей ждет рождественская сказительница, после чего пройдет поход с фонарями по тропе гномов, а завершится вечер приемом Деда Мороза в гостевом центре.

- Начало декабря - самое подходящее время для создания рождественского настроения, и лучшего места, чем государственный лес, для этого не найти, - приглашает принять участие Хейнар Юузе.