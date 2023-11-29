На VKG вспыхнул пожар

Работники предприятия приступили к тушению пожара.

Прибывшие на место спасатели тут же раскатали пожарные рукава и начали тушить загоревшуюся изоляцию трубопровода.

Угрозы для населения не было. В 22.52 распространение огня было остановлено, а окончательно пожар потушили в 23.28.

Спасатели с помощью термокамеры проверили место возгорания, опасности больше не было.

На происшествие отреагировали спасательные команды из Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе и Пуртсе.