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На VKG вспыхнул пожар

Эрик Калда
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Завод масел VKG. Илльстративное фото.
Завод масел VKG. Илльстративное фото. Фото: Ilja Smirnov

Вечером 28 ноября примерно в четверть одиннадцатого в центр тревоги поступило сообщение о возгорании колонны (применяемое при производстве сланцевого масла оборудование. - Ред.) на территории производства масел "VKG" в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Работники предприятия приступили к тушению пожара.

Прибывшие на место спасатели тут же раскатали пожарные рукава и начали тушить загоревшуюся изоляцию трубопровода.

Угрозы для населения не было. В 22.52 распространение огня было остановлено, а окончательно пожар потушили в 23.28.

Спасатели с помощью термокамеры проверили место возгорания, опасности больше не было.

На происшествие отреагировали спасательные команды из Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе и Пуртсе.

Причина возгорания расследуется.

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