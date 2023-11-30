ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы поддержали утверждение на пост заммэра Кохтла-Ярве Эвелин Данилов, подозреваемую в коррупции?

- Год назад она [Данилов] также была кандидатом, как Вирве Линдер, на ту же должность [кандидатура Данилов в городское управление Линдер не была утверждена собранием]. Мы просто не смогли найти лучшего кандидата. Я думаю, что Эвелин своей работой здесь показала, что она может делать это прекрасно. Я считаю, что если это подозрение перерастет во что-то другое, например, в обвинительное заключение или приговор, то будем смотреть дальше. Эти подозрения были уже очень давно. Ожидается, что в ближайшее время что-то прояснится по этому поводу.