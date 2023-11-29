ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви открылся центр автозапчастей "Inter Cars"

Сегодня фирма "Inter Cars" открыла в Йыхви центр запасных частей, который должен значительно облегчить труд здешних ремонтников легковых, сельскохозяйственных и грузовых автомобилей.
Член правления ТОО "Inter Cars Eesti" Вадим Шкатов не смог сказать, сколько разных деталей находится на двухэтажном складе, расположенном в старом здании пожарного депо на улице Яама. При запросе все необходимое можно доставить из нарвского и раквереского центров, а также заказать со склада в Латвии или Польше.
- Товары, заказанные накануне из Латвии, прибывают утром, и товары, заказанные с центрального склада в Польше, тоже не надо ждать много дней. Центральный склад в Польше занимает площадь 12 гектаров и там огромный выбор, что вместе с быстрой цепочкой поставок является козырной картой нашей компании, - сказал Шкатов.
- Центр запасных частей - с очень большим выбором и быстрой доставкой. Благодаря им некоторые автомобили смогли быстро вернуться на дорогу, потому что некоторые детали просто невозможно приобрести в другом месте, - охарактеризовал журналисту "СП" свой опыт работы с "Inter Cars" автомобильный "лекарь" Рихо Кеэрме.