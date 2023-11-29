В кохтла-ярвеское общежитие все чаще вызывают спасателей

Во вторник около полудня центр тревоги принял сигнал автоматической системы пожарной сигнализации (ATS) в общежитии, расположенном на Пыхья аллеэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
Однако угрозы пожара все-таки не было, а сигнализация сработала из-за того, что один из жильцов курил в комнате. Помещения проветрили.
Однако примерно через час от ATS опять поступил вызов в то же общежитие. Горела шахта мусоропровода. Спасатели потушили возгорание и на месте провели с жильцами разъяснительную работу на тему пожарной безопасности, так как возгорание могло начаться из-за брошенного в мусоропровод окурка.
В это же общежитие спасатели выезжали также вечером 25 ноября, когда в центр тревоги тоже поступил сигнал автоматической системы пожарной сигнализации.
В тот раз в одной из комнат упал и лопнул масляный радиатор, и из него вылилось масло, которое задымилось.
Прибывшие на место спасатели отключили радиатор, комнату проветрили и для проверки состояния здоровья жильца вызвали скорую помощь.