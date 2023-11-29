В кохтла-ярвеское общежитие все чаще вызывают спасателей

Однако угрозы пожара все-таки не было, а сигнализация сработала из-за того, что один из жильцов курил в комнате. Помещения проветрили.

Однако примерно через час от ATS опять поступил вызов в то же общежитие. Горела шахта мусоропровода. Спасатели потушили возгорание и на месте провели с жильцами разъяснительную работу на тему пожарной безопасности, так как возгорание могло начаться из-за брошенного в мусоропровод окурка.

В это же общежитие спасатели выезжали также вечером 25 ноября, когда в центр тревоги тоже поступил сигнал автоматической системы пожарной сигнализации.

В тот раз в одной из комнат упал и лопнул масляный радиатор, и из него вылилось масло, которое задымилось.