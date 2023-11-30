ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Попытка политического суицида в Кохтла-Ярве

В политике принято выражать недоверие городскому управлению, назначая там собственный состав, если есть перевес сил. Однако в таких случаях важно обладать вескими аргументами, почему новый состав будет лучше прежнего. Особенно в ситуации, когда известно, что существующий состав имеет большую поддержку общественности.

Городское управление под началом Вирве Линдер смогло обрести эту поддержку менее чем за десять месяцев. Это не означает, что управление было непогрешимо и что невозможно лучше управлять городом. Но нынешние скептики не смогли привести ни малейшего довода по существу, что предложенное ими будет лучше работать. Вотум недоверия, оглашенный лидером местных центристов Сергеем Лопиным перед городским собранием, был просто жалким, а разосланный пресс-релиз был пуст по содержанию, что признали и сами некоторые члены Центристской партии.

У Эдуарда Одинца, который на протяжении многих лет был одним из крупнейших среди соцдемов магнитом голосов, после организации такого поворота, вероятно, уже нет причин баллотироваться в Ида-Вирумаа.