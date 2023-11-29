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С сегодняшнего дня запрещен выход на лед пограничных водоемов

Эрик Калда
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Чудское озеро зимой.
Чудское озеро зимой. Фото: Erik Kalda

С 29 ноября запрещен выход на лед пограничных водоемов, сообщает департамент полиции и пограничной охраны.

В связи с образованием тонкого ледяного покрова с сегодняшнего дня, 23 ноября, в целях сохранения жизни людей запрещено передвигаться пешком и на автотранспорте по льду пограничных озер.

С завтрашнего дня, 30 ноября, это же ограничение распространится также на Нарвское водохранилище, сообщил департамент.

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте:

Чудское озеро

Псковское и Теплое озеро

озеро Паттина

озеро Ванику

озеро Пабра

озеро Крийва

Нарвское водохранилище

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