С сегодняшнего дня запрещен выход на лед пограничных водоемов

С 29 ноября запрещен выход на лед пограничных водоемов, сообщает департамент полиции и пограничной охраны.
В связи с образованием тонкого ледяного покрова с сегодняшнего дня, 23 ноября, в целях сохранения жизни людей запрещено передвигаться пешком и на автотранспорте по льду пограничных озер.
С завтрашнего дня, 30 ноября, это же ограничение распространится также на Нарвское водохранилище, сообщил департамент.
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте:
Чудское озеро
Псковское и Теплое озеро
озеро Паттина
озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
Нарвское водохранилище