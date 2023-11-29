С сегодняшнего дня запрещен выход на лед пограничных водоемов

В связи с образованием тонкого ледяного покрова с сегодняшнего дня, 23 ноября, в целях сохранения жизни людей запрещено передвигаться пешком и на автотранспорте по льду пограничных озер.

С завтрашнего дня, 30 ноября, это же ограничение распространится также на Нарвское водохранилище, сообщил департамент.