Машины с финскими номерами и георгиевскми лентами приезжают в Нарву одна за другой

29 ноября пограничники обнаружили георгиевскую ленту в бардачке автомобиля с финскими номерами, прибывшего на Нарвский погранпереход.

Внимание водителя обратили на то, что подобная символика запрещена в Эстонии. Мужчина добровольно сдал ленточку и продолжил путь в Эстонию.

В тот же день пограничники обнаружили георгиевскую ленту на солнцезащитном козырьке кабины грузовика с финскими номерами, прибывшего на погранпереход Нарва. Водителю было сказано, что подобная символика запрещена в Эстонии. За нарушение его оштрафовали на 400 евро, мужчина сдал ленточку и ему разрешили въехать в Эстонию.

28 ноября пограничники обнаружили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу автомобиля с финскими номерами, прибывшего на погранпереход в Нарве.