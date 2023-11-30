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Машины с финскими номерами и георгиевскми лентами приезжают в Нарву одна за другой

Эрик Калда
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Георгиевская лента.
Георгиевская лента. Фото: Madis Veltman

За последние дни в Нарве зафиксировано несколько случаев, когда на машинах с финскими номерами обнаруживаются георгиевские ленты, символизирующие российскую агрессию.

29 ноября пограничники обнаружили георгиевскую ленту в бардачке автомобиля с финскими номерами, прибывшего на Нарвский погранпереход. 

Внимание водителя обратили на то, что подобная символика запрещена в Эстонии. Мужчина добровольно сдал ленточку и продолжил путь в Эстонию.

В тот же день пограничники обнаружили георгиевскую ленту  на солнцезащитном козырьке кабины грузовика с финскими номерами, прибывшего на погранпереход Нарва. Водителю было сказано, что подобная символика запрещена в Эстонии. За нарушение его оштрафовали на 400 евро, мужчина сдал ленточку и ему разрешили въехать в Эстонию.

28 ноября пограничники обнаружили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу автомобиля с финскими номерами, прибывшего на погранпереход в Нарве.

За нарушение его оштрафовали на 400 евро. Водитель сдал символику и продолжил путь в Россию.

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