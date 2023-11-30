На границе в Нарве развернули израильтянина и много молдаван

За прошедшие сутки пограничники не допустили в Эстонию 39 молдаван, одного гражданина России и одного гражданина Израиля на пограничном переходе Нарва-1.
Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные обьяснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасностьи страны.
Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.