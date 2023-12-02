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ОПРОС ⟩ Нужна ли была смена власти в Кохтла-Ярве?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Горуправление Вирве Линдер (на переднем плане) продержалось менее десяти месяцев. На смену ему пришло горуправление Хенри Казело.
Горуправление Вирве Линдер (на переднем плане) продержалось менее десяти месяцев. На смену ему пришло горуправление Хенри Казело. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр ШИПКОВ, специалист по информатике:

- Затрудняюсь давать оценку случившемуся факту, но мне кажется, что от местной власти все равно мало что зависит. Принципиальных изменений за последний год я не заметил, по большому счету в городе не важно, кто рулит. Больше нужна смена власти в государстве.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр ГОРБУНОВ, студент:

- Единственное, что могу сказать - смена городской власти в принципе мало на что-то влияет. За последний год не заметил, чтобы что-то сильно изменилось в Кохтла-Ярве, но если взять промежуток побольше - три года, то город заметно похорошел.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ирина ГРИГОРЬЕВА, пенсионер:

- Не сильно интересуюсь политическими новостями, не знаю, что там произошло, но власть по делам судят. Не могу сказать, что в нашем городе что-то изменилось за последнее время: не за что хорошее похвалить, но и ругать тоже вроде бы не за что. Тем, кто пришел, могу только высказать пожелание - больше внимания уделять пенсионерам, нам нелегко сейчас жить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Николай ПЕТРОВ, пенсионер:

- Мы больше сидим дома, поэтому ожидания от любой власти одинаковые. Конечно, нам не все равно, что происходит. Заметили, что в этом году снег лучше стали убирать, летом цветы на улицах красивые, город в целом ухоженнее стал. Чья это заслуга, не знаю, но тем, кто пришел, хочется пожелать следить не за своим карманом, а за городом - чтобы продолжили хорошие начинания и старались заботиться о жителях.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Валерий БОРИСЕНКО, безработный:

- Трудно сказать. Главное, чтобы все, что в городе происходит, было на его благо. Очень плохо, когда власть часто меняется - пока каждый наберет себе в карман... Новые приходят - с того же начинают. Это не только в Кохтла-Ярве, везде так.

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