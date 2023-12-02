ОПРОС ⟩ Нужна ли была смена власти в Кохтла-Ярве?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ШИПКОВ, специалист по информатике: - Затрудняюсь давать оценку случившемуся факту, но мне кажется, что от местной власти все равно мало что зависит. Принципиальных изменений за последний год я не заметил, по большому счету в городе не важно, кто рулит. Больше нужна смена власти в государстве.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ГОРБУНОВ, студент: - Единственное, что могу сказать - смена городской власти в принципе мало на что-то влияет. За последний год не заметил, чтобы что-то сильно изменилось в Кохтла-Ярве, но если взять промежуток побольше - три года, то город заметно похорошел.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина ГРИГОРЬЕВА, пенсионер: - Не сильно интересуюсь политическими новостями, не знаю, что там произошло, но власть по делам судят. Не могу сказать, что в нашем городе что-то изменилось за последнее время: не за что хорошее похвалить, но и ругать тоже вроде бы не за что. Тем, кто пришел, могу только высказать пожелание - больше внимания уделять пенсионерам, нам нелегко сейчас жить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Николай ПЕТРОВ, пенсионер: - Мы больше сидим дома, поэтому ожидания от любой власти одинаковые. Конечно, нам не все равно, что происходит. Заметили, что в этом году снег лучше стали убирать, летом цветы на улицах красивые, город в целом ухоженнее стал. Чья это заслуга, не знаю, но тем, кто пришел, хочется пожелать следить не за своим карманом, а за городом - чтобы продолжили хорошие начинания и старались заботиться о жителях.