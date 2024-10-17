ПЕРЕДОВИЦА Давайте признаем смелость идти на риск

Несмотря на полученные миллионы, они - с учетом различных условий и обстоятельств - отправились в рискованный и тернистый путь. Многие предприниматели, получившие положительное решение о выделении поддержки, пока были немногословны, потому что еще не придумали, как в сложных обстоятельствах построить запланированные ими заводы, отели и другие предприятия в Ида-Вирумаа менее чем за два года, как того требуют условия фонда.

Одно дело - получить субсидию, но к этому нужно добавить и самофинансирование, которое собрать не так-то просто, поскольку банки по-прежнему высоко оценивают риски при инвестировании в Ида-Вирумаа. Кроме того, необходимо приобрести специальное оборудование, а это не тот товар, который можно купить в универмаге - идете и покупаете. Сроки поставки могут превышать год. И, пожалуй, самое главное - убедиться, что создаваемые предприятия будут конкурентоспособны и в будущем.

Учитывая все эти риски, неудивительно, что, например предприятие, получившее поддержку в размере 13 миллионов евро для завода изделий из клееной древесины, уже сдалось и отказалось от денег.

Однако мы верим, что большая часть этих проектов будет реализована, и в ближайшие годы Ида-Вирумаа переживет большой строительный бум, результатом которого станет диверсификация местного предпринимальства и создание сотен новых рабочих мест. За это следует воздать должное тем предпринимателям, которые рискнули основать новые предприятия в Ида-Вирумаа. Но для смягчения последствий отказа от сланцевой промышленности необходимо также создать фонд справедливого перехода 2, а также фонд справедливого перехода 3.