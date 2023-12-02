Яна Тоом: Изменит ли Эстония свое отношение к сексуальному насилию?

Нет, это не краткосрочный интерес. По сути, этот интерес сопровождает меня на протяжении всей жизни, и причина, конечно же, в моем детстве. Я больше не буду об этом говорить, но поверьте, я прекрасно знаю, что такое насилие. Как и то, что за последние тридцать лет ситуация - по крайней мере с точки зрения жертвы - не изменилась таким образом, чтобы женщины и дети, избитые дома, действительно почувствовали, что государство заботится о них.

Вы не обязаны со мной соглашаться. Я знаю, что мы, как страна, приложили большие усилия, но ситуация все еще плохая, и статистика это отражает. А именно, по данным Евростата, Эстония относится к группе стран с наиболее высоким уровнем насилия. В общей сложности 41,2% эстонских женщин, когда-либо состоявших в отношениях, в течение своей жизни подвергались физическому, психическому или сексуальному насилию.

Принимая во внимание, что больший разрыв в заработной плате в Европейском союзе является обратной стороной этой медали: насилие по своей сути - это иерархическое явление, точно так же, как более низкий размер заработной платы сотрудницы-женщины (по сравнению с зарплатой коллеги-мужчины).