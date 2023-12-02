Яна Тоом: Изменит ли Эстония свое отношение к сексуальному насилию?

Недавно в мой эстонский офис позвонила женщина, чтобы зарегистрироваться для участия в организованной мной конференции по вопросу насилия в отношении женщин. И среди прочего она выразила удивление, что этой темой занимается Яна Тоом - это краткосрочный интерес?
Нет, это не краткосрочный интерес. По сути, этот интерес сопровождает меня на протяжении всей жизни, и причина, конечно же, в моем детстве. Я больше не буду об этом говорить, но поверьте, я прекрасно знаю, что такое насилие. Как и то, что за последние тридцать лет ситуация - по крайней мере с точки зрения жертвы - не изменилась таким образом, чтобы женщины и дети, избитые дома, действительно почувствовали, что государство заботится о них.
Вы не обязаны со мной соглашаться. Я знаю, что мы, как страна, приложили большие усилия, но ситуация все еще плохая, и статистика это отражает. А именно, по данным Евростата, Эстония относится к группе стран с наиболее высоким уровнем насилия. В общей сложности 41,2% эстонских женщин, когда-либо состоявших в отношениях, в течение своей жизни подвергались физическому, психическому или сексуальному насилию.
Принимая во внимание, что больший разрыв в заработной плате в Европейском союзе является обратной стороной этой медали: насилие по своей сути - это иерархическое явление, точно так же, как более низкий размер заработной платы сотрудницы-женщины (по сравнению с зарплатой коллеги-мужчины).
Таковы вкратце причины, по которым я посчитала необходимым заняться этой темой на европейском уровне. И делала я это достаточно активно: за четыре года я работала в двух комиссиях над десятью докладами, которые прямо или косвенно связаны с проблемой насилия в отношении женщин. И, наконец, в результате давления на парламент мы дошли до того, что Европейская комиссия выступила с соответствующей директивой, которая была одобрена парламентом и отправлена на так называемый трилог, то есть трехсторонние переговоры. Этими тремя участниками являются Европейский парламент, Европейская комиссия и Совет Европейского союза. Последний является печально известным местом, где представители 27 государств-членов, сидя за столом, ищут консенсус, поэтому позиция правительства Эстонии очень важна в контексте этой инициативы.
Далеко не все страны ЕС считают криминальным факт насилия в отношении женщин, включая домашнее насилие. Но даже там, где формально это признается, практика часто, по сути, показывает совершенно иное. Только 13 государств-членов ЕС признают секс без согласия изнасилованием, и Эстония, к сожалению, не входит в их число. Директива призвана улучшить эту ситуацию.
За примерами не надо далеко ходить, читайте новости. В статье "Eesti Ekspress" описаны случаи, когда эстонский суд оправдал подозреваемых в изнасиловании, не приняв во внимание тот факт, что женщина не давала согласия на секс: "В сентябре 2021 года отец нескольких детей спаивает молодую женщину таким образом, что у нее развиваются нарушения равновесия, кружится голова, она становится медлительной и совершенно беспомощной. Мужчина ее насилует. Девушка пытается сопротивляться, но сил нет. Она не может двигаться. Мужчина сильный, выносливый спортсмен, имеет образцовые результаты в спорте. Он дважды насилует девушку, третий раз терпит неудачу. Сексуальные поползновения мужчины оставляют синяки на бедрах и коленях женщины. Этот мужчина ранее уже был судим за изнасилование, и в этот раз все то же самое - перед половым актом он одурманил девушку. Уездный суд признал его виновным, приговорив к семи годам и шести месяцам лишения свободы, а окружной - оправдал. Мол, нет никаких доказательств, что девушка была против полового акта! Рассказ потерпевшей не вызывает доверия".
"За последние тридцать лет ситуация - по крайней мере с точки зрения жертвы - не изменилась настолько, чтобы женщины и дети, избитые дома, действительно почувствовали, что государство заботится о них".
Яна Тоом, депутат Европарламента, Центристская партия
Если уж даже в упомянутом деле суд оправдал насильника, то что можно сказать о ситуации, когда, например, потерпевшая не оказала сопротивления - как это произошло в случае, описанном во второй статье. В этой истории, согласно обвинению, у девушки не было ни энтузиазма, ни согласия на секс. Мужчины угрожали ей, утверждая, что они сотрудники полиции. А поскольку девушка употребила кокаин, то именно этим вызвана ее подневольность. Девушка знала, что из-за кокаина ее арестуют. Однако суд не смог доказать, что мужчины применили насилие по отношению к девушке.
Поэтому я внесла в законопроект поправку, которая также была одобрена комиссиями. Поправка включает вопрос сексуального насилия. Согласно поправке, государства ЕС должны признать уголовным преступлением совершенный в отношении женщины сексуальный акт без ее согласия, а также принуждение к совершению такого действия кого-либо без ее согласия.
Одним из важнейших пунктов проекта является определение несогласия: женщина не согласилась на половой акт, если она не дала согласия добровольно или не могла реализовать свою свободную волю по причине своего физического или психического состояния - например, если она была без сознания, спала, была больна, физически ранена, нетрудоспособна или пьяна. И даже при добровольно выраженном согласии женщина может отказаться в любой момент от полового акта. Отсутствие согласия нельзя отрицать, если женщина хранила молчание и не сопротивлялась ни словесно, ни физически, или из-за предыдущего сексуального поведения женщины.
Если бы этот законопроект действовал во время описанных выше судебных процессов, люди, совершившие преступление, не были бы оправданы. Но директива нужна не только для этого. Она призывает страны ЕС безоговорочно признать уголовным деянием обрезание женщины, ее киберпреследование и принуждение к браку.