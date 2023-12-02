Руубену Ламбуру помогли выстоять две клятвы. Одну он дал отечеству, будучи членом "Noored Kotkad", и она не позволила ему подчиниться чужой власти. Вторую принес у общей могилы в лагере ГУЛАГа, когда решил, что не даст сломить себя.
Конференция на тему движения лесных братьев в Вирумаа собрала в позапрошлое воскресенье в Ийзакуском музее полный зал слушателей. "Руубен с его поразительной жизнестойкостью является примером для всех нас", - представил главного гостя составивший программу мероприятия руководитель Эстонского академического общества военной истории Аарт Нымм.