Руубену Ламбуру помогли выстоять две клятвы. Одну он дал отечеству, будучи членом "Noored Kotkad", и она не позволила ему подчиниться чужой власти. Вторую принес у общей могилы в лагере ГУЛАГа, когда решил, что не даст сломить себя.

Конференция на тему движения лесных братьев в Вирумаа собрала в позапрошлое воскресенье в Ийзакуском музее полный зал слушателей. "Руубен с его поразительной жизнестойкостью является примером для всех нас", - представил главного гостя составивший программу мероприятия руководитель Эстонского академического общества военной истории Аарт Нымм.

- Он никогда не прекращал сопротивление и сохранил верность клятве, данной отечеству в рядах "Noored Kotkad". Я лично не знаю ни одного другого лесного брата, живого или мертвого, который бы в бытность свою лесным братом в 1944-1947 годах действовал в Вирумаа и Тартумаа, трижды за этот период был ранен в бою и продолжал сопротивление до самого ареста, - добавил он.