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Государство планирует вернуть жизнь заброшенным оруским торфяникам

Кюлли Крийс
, журналист
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При осушении торфяников органическое вещество начинает разлагаться за счет доступа кислорода, а накопленный с течением времени углерод выбрасывается обратно в атмосферу в виде CO2.
При осушении торфяников органическое вещество начинает разлагаться за счет доступа кислорода, а накопленный с течением времени углерод выбрасывается обратно в атмосферу в виде CO2. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

К 2030 году Эстония должна восстановить треть осушенных торфяников, которые выделяют большое количество парниковых газов.

Согласно постановлению о восстановлении природы, 30% осушенной сельскохозяйственной земли с торфяной почвой должны быть восстановлены к 2030 году, а четверть из них должна быть рекультивирована.

- Вместо того, чтобы восстанавливать и рекультивировать такие сельскохозяйственные угодья, можно привести в порядок истощенные торфяные выработки или остаточные болота, восстановив на этих территориях водный режим, - сказала советник отдела защиты биоразнообразия Министерства климата Кадри Мёллер, заявив, что именно и где будет сделано, станет известно в наступающем году.

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