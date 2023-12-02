Государство планирует вернуть жизнь заброшенным оруским торфяникам

Согласно постановлению о восстановлении природы, 30% осушенной сельскохозяйственной земли с торфяной почвой должны быть восстановлены к 2030 году, а четверть из них должна быть рекультивирована.

- Вместо того, чтобы восстанавливать и рекультивировать такие сельскохозяйственные угодья, можно привести в порядок истощенные торфяные выработки или остаточные болота, восстановив на этих территориях водный режим, - сказала советник отдела защиты биоразнообразия Министерства климата Кадри Мёллер, заявив, что именно и где будет сделано, станет известно в наступающем году.