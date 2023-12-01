RМК приглашает выбрать праздничную елку из государственного леса

В государственных лесах елки разрешено рубить только в тех местах, где у них нет шансов вырасти – по краям обочин и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу.

Елки нельзя рубить в молодых лесах и на охраняемых территориях. Молодой лес легко узнать по тому, что в нем осуществляется регулярный уход за деревьями, и они в основном одной высоты. Границы и площадь охраняемых территорий отмечены на карте государственного леса коричневым цветом, а в природе – преимущественно специальными табличками.

В мобильном приложении и на сайте www.rmk.ee/jolka можно найти полезную веб-карту, на которой указано местонахождение ищущего елку человека и ближайшие места, где можно срубить елку.

Елку необходимо оплатить до рубки с помощью мобильного или банковского платежа. Подтверждающее оплату SMS или платежное поручение должно быть с собой в лесу.

Елка высотой до метра стоит 3 евро, высотой 1-2 метра – 8 евро и 2-3 метра – 13 евро. Можно купить и более высокие елки, цены на которые приведены на сайте RMK.

Выбирая елку, соблюдайте простые правила:

* Государственный лес, куда можно отправиться в поисках своей рождественской елки, отмечен на карте темно-зеленым цветом. Коричневым отмечены охраняемые территории, где нельзя рубить елки. Светло-зеленый – это частный лес, елку там можно срубить только по согласованию с хозяином. Синим цветом на карте отмечены линии электропередач, под которыми также можно рубить елку.

* Рубите дерево только там, где у него нет шансов вырасти: на обочине дорог и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу.

* Запрещается рубить елки в молодом лесу.

* Рождественские елки нельзя рубить на охраняемой территории.

* Выбирая елку под линией электропередач, убедитесь, что верхушка дерева находится не менее чем на 3 метра ниже линии электропередач. Передвигаясь рядом с линиями электропередач, убедитесь, что буря не оборвала линии электропередач.

Уход за деревом

* Если вы принесли елку домой из леса, но не планируете сразу же украшать ее, поставьте ее в прохладное место, например на балкон или в гараж. Так тепло не навредит ей, и дерево дольше сохранит свежесть.

* Не забывайте, что елке для сохранения свежести необходима вода. Срезанная поверхность ствола ели должна все время находиться в воде, потому что без нее засохший сок образует пробку, и дерево не сможет впитывать воду, даже если емкость снова наполнить водой.

* Если такое произошло, елку необходимо вытащить из подставки и обрезать ствол на несколько сантиметров. Также стоит учитывать, что в первые сутки рождественской елке необходимо не менее двух литров воды, после этого – около литра воды в день.