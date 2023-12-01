На границе в Нарве развернули серба и колумбийца

30 ноября восемь граждан Молдовы, трое украинцев, двое россиян и по одному гражданину Сербии и Колумбии не смогли въехать в Эстонию на пограничном переходе Нарва-1.
Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны.
Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.