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На границе в Нарве развернули серба и колумбийца

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

30 ноября восемь граждан Молдовы, трое украинцев, двое россиян и по одному гражданину Сербии и Колумбии не смогли въехать в Эстонию на пограничном переходе Нарва-1.

Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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Ключевые слова

Нарва
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