Выяснились лучшие гражданские объединения и Активный Гражданин Ида-Вирумаа

Объявлены результаты конкурса на признание лучших гражданских объединений Ида-Вирумаа за 2023 год.
В четверг, 30 ноября, были отмечены активные граждане Ида-Вирумаа и лучшие общественные организации в четырех категориях: Использование Европейских денег Ида-Вирумаа 2023, Лучший проект программы местной инициативы Ида-Вирумаа 2023, Лучшее гражданское объединение Ида-Вирумаа 2023, Активный Гражданин Ида-Вирумаа 2023. Награды получили 12 номинантов.
Награду к номинации Использование Европейских Денег Ида-Вирумаа 2023 получила Ида-Вируская центральная больница, которая в последние годы на средства европейских фондов (около 35 миллионов евро) построила в части Ахтме города Кохтла-Ярве современный медицинский городок с новым оборудованием и мебелью. В городке расположены несколько совершенно новых лечебных корпусов, а также отремонтированные здания. Последний крупный проект, реконструкция бывшего корпуса внутренней клиники, завершился осенью 2023 года. Там будут располагаться дневная хирургия, офтальмологическое отделение, женская консультация, функциональная диагностика, реабилитация и др., детское отделение и учебные помещения. Также там будут проходить приемы специалистов. Кроме того, был отремонтирован корпус больницы в районе Ярве города Кохтла-Ярве.
Проектом Программы Местной Инициативы Ида-Вирумаа 2023 стал проект выставки организованной MTÜ Toila Valla Hariduse ja Kultuuriselts. В художественном проекте "Рисуем вместе" было создано около двадцати пяти видов волости Тойла, для раскрашивания которых были привлечены члены семьи, друзья, коллеги и соседи. В художественном проекте приняло участие около пятидесяти человек, которые в течение месяца раскрашивали картины на основе фотографий на пронумерованных холстах.
Лучшим гражданским объединением Ида-Вирумаа 2023 было выбрано MTÜ Jõhvi Muuseumi Selts, которая выделяется своей активной и разнообразной деятельностью, обогащая культурную жизнь Йыхви. В 2023 году они организовали ряд мероприятий, включая VI мемориальную конференцию генерал-майора Александра Тыниссона, мини-фестиваль "Фестиваль органной музыки" и программу ночи музеев. Их деятельность важна для сообщества Йыхви, и они сотрудничают с различными партнерами.
Активным Гражданином Ида-Вирумаа 2023 года стал Александр Опенко, учитель истории в 6-й школе Нарвы, магистр исторических наук и сертифицированный гид. Он организовал популярные экскурсии в Нарве и по всему Ида-Вирумаа, а в 2023 году вышла его книга "Истории Нарвы". Александр - профессиональный гид, который каждый раз помогает гостям и жителям Нарвы открывать этот древний, средневековый и загадочный город с новой точки зрения, знакомя их с новыми деталями и историей. Как было упомянуто выше, экскурсии под руководством Александра успешны и быстро набирают популярность, их с интересом слушают как взрослые, так и дети.
Специальный приз получило Общество Охотников Ида-Вирумаа, которое в 2023 году привлекло в Эстонский Горный Музей более 5000 человек, включая охотников-мужчин и охотников-женщин Эстонии вместе с семьями и сопровождающими.
Цель конкурса - выделить и отметить активных граждан и лучшие общественные организации Ида-Вирумаа, чья деятельность делает наши места проживания лучше, сообщество более сплоченным и гражданское общество сильнее.
Организаторами конкурса являются Ида-Вируский Центр Предпринимательства, информационный центр Europe Direct в Нарве и Творческий кластер Ида-Вирумаа. Проведение конкурса поддерживают ЦУ Капитал Гражданского общества, Союз самоуправлений Ида-Вирумаа и Министерство внутренних дел.