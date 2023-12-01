Выяснились лучшие гражданские объединения и Активный Гражданин Ида-Вирумаа

Активным Гражданином Ида-Вирумаа 2023 года стал Александр Опенко, учитель истории в 6-й школе Нарвы, магистр исторических наук и сертифицированный гид. Он организовал популярные экскурсии в Нарве и по всему Ида-Вирумаа, а в 2023 году вышла его книга "Истории Нарвы". Александр - профессиональный гид, который каждый раз помогает гостям и жителям Нарвы открывать этот древний, средневековый и загадочный город с новой точки зрения, знакомя их с новыми деталями и историей. Как было упомянуто выше, экскурсии под руководством Александра успешны и быстро набирают популярность, их с интересом слушают как взрослые, так и дети.