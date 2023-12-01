МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.11-07.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Суббота, 2 декабря

* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 11.00 - мастерская по изготовлению рождественских украшений.

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 20.00 (зал открывается в 19.00) - танцевальный вечер с музыкантом Риво Рехе. Билеты в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия - 12 евро. Бронирование: kaisa.pukk@toila.ee или тел. 525 8417.

Воскресенье, 3 декабря

* Клуб "Ахтме" приглашает всех желающих в 11.40 на зажжение первой свечи адвента у рождественской ели на площади в Ахтме. С 11.00 до 14.00 работают уличные кафе и торговые ряды изделий ручной работы. Информация по тел. 507 4616.

* В Кивиыли на центральной площади - празднование начала адвента: 12.00-16.00 - рождественская ярмарка, 15.15 - выступление артистов, 16.00 - Уку Сувисте, 16.45 - шествие вокруг елки, 17.00 - зажжение первой свечи адвента, театр огня "Зеркала".

* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 13.00 - праздник в честь зажжения первой свечи адвента и провозглашение рождественского мира.

* В Силламяэском центре культуры - встреча адвента и зажжение огней на рождественской елке: в 15.00 в фойе - мастерская рождественских украшений, в 16.00 в зале - концерт и зажжение свечи адвента, в 17.00 перед центром культуры - зажжение огней на рождественской ели.