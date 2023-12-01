Сеть гимназий придется сократить на треть

Выступая в пятницу в передаче "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio, Каллас отметила, что объем финансирования образования из средств правительственного сектора составляет 2,4 млрд евро, из которых 940 млн евро приходится на само Министерство образования и науки, передает ERR. Остальные деньги поступают от местных самоуправлений или субсидий Министерства финансов. По ее словам, в структуре этого финансирования есть средства, которые можно перенаправить на зарплаты учителей.

Министр образования также сослалась на анализ Яака Аавиксоо, который по просьбе Каллас проводит ревизию бюджета сектора образования Эстонии.

"Первоначальная обратная связь от анализа, проводимого Яаком Аавиксоо, заключается в том, что Эстония инвестирует в недвижимость в сфере образования в два раза больше, чем другие страны. Поэтому нам требуется пересмотр, чтобы достичь лучшего баланса между зарплатой учителей и инвестициями в инфраструктуру в долгосрочной перспективе", - сказала она.

Важным аспектом здесь является количество учащихся. По словам Каллас, потребность в инвестициях является очень высокой на уровне гимназии, где существует очень большое количество учительских должностей, потому что учителей-предметников нужно значительно больше.