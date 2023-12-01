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У итальянца на границе в Нарве изъяли фальшивые водительские права

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Итальянец, пойманный с поддельными водительскими правами, въехал в Россию без этого документа.

29 ноября на пограничном пункте в Нарве у выезжавшего из Эстонии гражданина Италии были выявлены и изъяты фальшивые водительские права.

Итальянец получил штраф в размере 200 евро и был отпущен в Россию.

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