У итальянца на границе в Нарве изъяли фальшивые водительские права

Северное побережьеНовостиУ итальянца на границе в Нарве изъяли фальшивые водительские праваЭрик Калда1 декабря 2023, 15:00FacebookCommentsПограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja SmirnovИтальянец, пойманный с поддельными водительскими правами, въехал в Россию без этого документа.29 ноября на пограничном пункте в Нарве у выезжавшего из Эстонии гражданина Италии были выявлены и изъяты фальшивые водительские права.Итальянец получил штраф в размере 200 евро и был отпущен в Россию.FacebookCommentsКлючевые слова РоссияЭстонияНарваИталияитальянецэстониинарвеиталииРоссию Pекомендуем