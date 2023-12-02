Анвар Самост: Потеря конкурентоспособности - новая в Эстонии и старая в Европе проблема

С начала 1990-х годов я довольно часто бывал в Соединенных Штатах Америки в качестве туриста. В те времена это было очень дорогим удовольствием, по сравнению с Эстонией. Годы шли и разница цен становилась все меньше. Лет десять назад быть туристом, например, во Флориде было уже значительно дешевле, чем в Эстонии.
А с другой стороны, во время своей первой продолжительной поездки по США в 1992 году я встретил в штате Джорджия довольно богатого человека, который, закатывая глаза, рассказывал о первой в его жизни поездке весной того же года по Европе и прежде всего о том, насколько все было дорого, на его взгляд, в Париже и Риме.
Однако, несмотря на ускорившийся в последние годы рост цен в Эстонии, США сильно обогнали нас в этом.
Несколько знакомых, которые в отличие от меня после ограничения поездок в период пандемии побывали в крупнейших городах на восточном и западном побережье Америки, привезли оттуда в прямом смысле слова шокирующую весть о тамошнем уровне цен. Два гамбургера, два коктейля с мороженым и большая порция картофеля фри в обычной фастфуд-забегаловке в Вашингтоне стоят 53 доллара. Ночь в гостинице в крошечной комнате на Манхэттене - 400 долларов. Галлон бензина в Лос-Анджелесе стоит 6 долларов (я хорошо помню, что в 2016 году заправлялся там бензином по 2,59, что было по сравнению с Аризоной на целый доллар дороже). Примеры можно продолжить, но в конечном итоге надо признать, что по крайней мере я в ближайшее время в турпоездку через океан не поеду - слишком дорого.
Можно утешать себя тем, что это вообще не проблема Эстонии. Уровень цен в Европе в целом за последнее десятилетие отстал от уровня цен в США. Для туриста дешевле провести неделю в Италии или Париже, нежели в Нью-Йорке или Флориде - но что это говорит о богатстве и экономической привлекательности нашей части света?
Проще говоря, мы просто беднее.
Если в 2010 году внутренний валовый продукт в США составлял, по данным IMF, 49000 долларов на душу населения, то теперь он достиг уже 80000 долларов. Показатели Евросоюза следующие: в 2010 году - 33000 долларов, а сейчас - 41000 долларов. Ножницы очевидны.
"Не нужно быть экспертом, чтобы понять, в чем причины стагнации экономики в Эстонии или в Европе: слишком много налогов, ограничений, правил и все больше самой настоящей плановой экономики, которую эвфемистически следует называть зеленым поворотом".
Анвар Самост, журналист
Нельзя сказать, что мы не знали об этом заранее. Евросоюз в 2000 году составил известный как Лиссабонская стратегия план деятельности и развития, целью которого было сделать Европу регионом с самой динамичной, конкурентоспособной и наукоемкой экономикой. Ключевой фразой этой рассчитанной на 2000-2010 годы стратегии была "наукоемкая экономика". Однако к 2000 году в Соединенных Штатах Америки уже начал деятельность "Google" и в следующие десять лет появились еще десятки глобальных сверхуспешных наукоемких коммерческих компаний, которые все начинали в США, принадлежат тамошнему капиталу и создают добавленную стоимость для тамошней экономики.
Рядовой гражданин Евросоюза давно ничего не слышал о Лиссабонской стратегии. Вместо этого в декабре 2023 года он шагает в Таллинне, Лиссабоне и Хельсинки мимо созданных на деньги налогоплательщика (в общем за 37 млн евро) абсурдных маркетинговых призывов, типа "Демократия, разнообразие и защита климата", а также "Стабильность, честность и зеленый поворот". Никто не понимает, почему мы обрабатываем себя такой ерундой. На память приходит лозунг "Слава труду!", который всерьез воспринимали лишь немногие простаки.
В то же время парламент Эстонии пришел к пониманию, что наша конкурентоспособность даже по сравнению со среднеевропейской за последние годы сильно пострадала. И что происходит? Комиссия Рийгикогу по экономике решает созвать экспертный совет по конкурентоспособности! Рапорт ожидается к весне.
К этому трудно что-то добавить. Пару недель назад, говоря на радио об этом же экспертном совете, я пошутил, что в члены этого бесполезного комитета прекрасно подошла бы моя черно-белая кошка. Но на самом деле тут не до шуток.
Ведь в действительности не нужно быть экспертом, чтобы понять, в чем причины стагнации экономики в Эстонии или в Европе: слишком много налогов, ограничений, правил и все больше самой настоящей плановой экономики, которую эвфемистически следует называть зеленым поворотом. Кроме того, по эту сторону Атлантического океана, в отличие от Соединенных Штатов Америки, никто не может стать безумно богатым. Илон Маск и Стив Джобс являются антигероями. В Эстонии все новые производства надо создавать в Ида-Вирумаа, хотя, как видно на примере завода масел, уже и здесь не надо. И эта пропасть - не в ценах, а в богатстве - все увеличивается.