Анвар Самост: Потеря конкурентоспособности - новая в Эстонии и старая в Европе проблема

А с другой стороны, во время своей первой продолжительной поездки по США в 1992 году я встретил в штате Джорджия довольно богатого человека, который, закатывая глаза, рассказывал о первой в его жизни поездке весной того же года по Европе и прежде всего о том, насколько все было дорого, на его взгляд, в Париже и Риме.

Однако, несмотря на ускорившийся в последние годы рост цен в Эстонии, США сильно обогнали нас в этом.

Несколько знакомых, которые в отличие от меня после ограничения поездок в период пандемии побывали в крупнейших городах на восточном и западном побережье Америки, привезли оттуда в прямом смысле слова шокирующую весть о тамошнем уровне цен. Два гамбургера, два коктейля с мороженым и большая порция картофеля фри в обычной фастфуд-забегаловке в Вашингтоне стоят 53 доллара. Ночь в гостинице в крошечной комнате на Манхэттене - 400 долларов. Галлон бензина в Лос-Анджелесе стоит 6 долларов (я хорошо помню, что в 2016 году заправлялся там бензином по 2,59, что было по сравнению с Аризоной на целый доллар дороже). Примеры можно продолжить, но в конечном итоге надо признать, что по крайней мере я в ближайшее время в турпоездку через океан не поеду - слишком дорого.