ФОТО ДНЯ ⟩ Эстонское общество Библии представило в Йыхви рождественскую марку этого года

Вчера в Йыхвиской церкви святого Михаила Эстонским общество Библии была представлена рождественская марка этого года. "Это не просто платежное средство, которое наклеивается на письмо, а прежде всего красивый подарок", - сказал генеральный секретарь общества Библии Яан Бяренсон.
Блоки рождественских марок общество Библии подготавливает начиная с 1996 года, но за рубежом история таких марок много дольше. На протяжении лет созданием марок занимаются истинные корифеи творчества в Эстонии, зарубежные авторы на Кипре, в Армении и в Японии.
На марке этого года, представленной в Йыхви, можно видеть творение конца 19-го века французского художника Гюстава Доре. Выставка изданных в течение десятилетий в Эстонии рождественских марок в церкви святого Михаила, подготовленная Эстонским обществом Библии, открыта до 2 февраля.