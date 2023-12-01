ФОТО ДНЯ ⟩ Эстонское общество Библии представило в Йыхви рождественскую марку этого года

Блоки рождественских марок общество Библии подготавливает начиная с 1996 года, но за рубежом история таких марок много дольше. На протяжении лет созданием марок занимаются истинные корифеи творчества в Эстонии, зарубежные авторы на Кипре, в Армении и в Японии.