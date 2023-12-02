НАША ЕВРОПА ⟩ Ида-Вирумаа предъявил инвесторам свои козыри

Ида-вируский трудовой ресурс перевешивает логистические проблемы и создаваемые кризисами трудности, подтвердил исполнительный руководитель перерабатывающего титан ТОО "Micro-Fix" Маргус Лепасаар. На Ида-Вирумааской инвестиционной конференции сосредоточились на том, какие возможности предлагает уезд предпринимателям.
Объединившийся под торговой маркой "Nordic Titanium" "Micro-Fix" действует в бывшем нарвском заводе "Балтиец" три с половиной года. На заводе, изготавливающем компоненты главным образом из титана и стали, трудятся 132 человека.
- Награды за логистику предприятию "Micro-Fix" наверняка не вручат. На вопрос, почему я здесь, могу ответить совершенно искренне: я работал на очень больших международных предприятиях по всему миру, но такой рабочей силы или таких людей, как в Ида-Вирумаа, нет нигде больше в мире. Эти увлеченность, лояльность, работоспособность, прибыльность для работодателя - это что-то исключительное, что перевешивает цену киловатт-часа или логистического километра, - сказал Маргус Лепасаар.
"Micro-Fix" выполняет подряды для медицинских предприятий, продукция предприятия находит также применение в украшениях, спортивном и походном снаряжении, на предприятиях энергетики, в автомобильной и оборонной промышленности. "99% всей продукции уходит на экспорт. Других переработчиков титана, кроме нас, в Эстонии нет".
Если сообщить координаты местоположения предприятия возможным инвесторам, то они кладут трубку, признался Маргус Лепасаар. "Местоположение на расстоянии 350 метров от российской границы - это четкая красная линия. Но мы успешно держимся. Три с половиной года, несмотря на кризисы, работали с прибылью, и я думаю, что отсюда дорога ведет только вверх. Мы отсюда никуда не переедем".
"Micro-Fix" делает ставку и на научное развитие. "Мы начали консультации с клиникой Тартуского университета и приближаемся к дизайну первой в Эстонии ортопедической костной пластины. Если эта работа будет успешной, то мы сумеем в сотрудничестве с Европейским союзом ортопедов сделать первое полностью эстонское медицинское изделие".
Дополнительное обучение можно предложить в большем объеме
Говоря о трудовых ресурсах, Маргус Лепасаар подтвердил, что в Ида-Вирумаа есть возможности найти работников. "Но когда я смотрю на перспективу следующих трех лет и на то, какие предприятия приходят в Ида-Вирумаа, то у меня, как металлообработчика, возникает тревога, где мы возьмем достаточное количество CNC-операторов?"
Большая потребность в CNC-операторах известна, подтвердила руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк. Это учитывается также при организации дополнительного обучения, которое поддержат из фонда справедливого перехода и которое можно будет в сотрудничестве с Ида-Вирумааским центром профобразования предлагать в большем, чем раньше, объеме.
- Мы можем предложить инвесторам людей с базовым техническим образованием, которых в остальной Эстонии найти не просто. С другой стороны, у нас есть и долговременные безработные, с которыми мы должны работать больше, - сказала Аннеки Теэлахк, добавив, что в Ида-Вирумаа в качестве безработных сейчас на учете более 7000 человек, из них тысяча с высшим образованием и две тысячи с профессиональным образованием.
В Ида-Вирумааском отделении кассы по безработице работодателями занимаются шесть консультантов.
- Мы стараемся проводить с работодателями точно такую же индивидуальную работу, как с безработными. Например, у нас очень хорошее сотрудничество с Ида-Вируским инвестиционным агентством. Когда в промышленном парке появляется какое-то предприятие, мы хотим очень быстро встретиться, чтобы узнать, какие люди нужны и на какие обучения направлять своих клиентов. Мы очень заинтересованы, чтобы инвесторы приходили в Ида-Вирумаа.
Ида-Вирумаа в Европе приводится как положительный пример
На открытии Ида-Вируской инвестиционной конференции глава представительства Эстонии в Еврокомиссии Вивиан Лоонела сказала, что строящийся в Нарве завод магнитов - это хороший пример того, чего можно добиться с помощью фонда справедливого перехода.
По словам Вивиан Лоонела, в Эстонии ощущается давление, почему ничего в плане справедливого перехода еще не сделано, однако это не отвечает истине. Так, к примеру, Эстония, почти 20 лет будучи членом ЕС, имеет больше всего евроинвестиций на душу населения и возглавляет "турнирную таблицу" фонда справедливого перехода. Эстония была первым государством, получившим одобрение фонда, и первым, где работы уже идут.
Летом в Нарве приступили к строительству завода магнитов, где спустя два года 400 человек получат рабочие места. Нынешний владелец действующего в Силламяэ с середины прошлого века металлургического предприятия "NPM Silmet", канадская биржевая компания "Neo Performance Materials" оценивает стоимость первой очереди завода по производству магнитов почти в 120 миллионов евро. 18,7 миллиона евро поступит из фонда справедливого перехода. Это первая сумма поддержки Ида-Вирумаа в деле развития предпринимательства и улучшения окружающей среды.
- Завод магнитов - это точно то, чего мы хотим достичь справедливым переходом. В Эстонии есть люди, умеющие обрабатывать редкоземельные металлы, и на этой базе мы строим новое предприятие. Когда завод будет простроен, то 25 процентов используемых в Европе промышленных магнитов будут производиться здесь, - рассказала Вивиан Лоонела.
В сентябре на строительной площадке она побывала вместе с региональным уполномоченным Элизой Феррейра, отвечающей за деятельность фонда справедливого перехода. "Феррейра позже всю дорогу упоминала Ида-Вирумаа. Все пособия из фонда справедливого перехода поступили предприятиям, которые делают что-то инновационное", - подчеркнула Вивиан Лоонела.
В рамках справедливого перехода касса по безработице мотивирует сокращенных в сланцевом секторе людей быстро переходить на следующее рабочее место: с 1 января сокращенным в сланцевом секторе и приступившим к работе за пределами сектора людям будут платить пособие, составляющее 30% среднемесячной зарплаты человека, и платить его будут, в зависимости от стажа работы, 6-12 месяцев.
Некоторые прежние большие сокращения показали, что пособие по переходу с работы на работу необходимо, отметила Аннеки Теэлахк. "В сланцевом секторе люди получают зарплату выше средней, и они заслужили компенсацию по страхованию от безработицы, благодаря которой могут долго находиться дома. В то же время у нас есть предприятия, которые с удовольствием приняли бы на работу образованных и имеющих опыт специалистов".
Обилие высших школ приносит пользу
Представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа Катри Райк подтвердила, что высшие школы тоже могут посодействовать справедливому переходу.
Она подчеркнула, что Ида-Вирумаа занимает после Таллинна и Тарту почетное третье место в стране по числу вузов, это и Нарвский колледж Тартуского университета, и Вирумааский колледж Таллиннского технического университета, Академия внутренней обороны и две высшие школы здравоохранения, действующие как в Кохтла-Ярве, так и в Нарве, тесно сотрудничая с больницами.
- Это очень широкий спектр. В рамках справедливого перехода появляются новые учебные программы, уделяющие большое внимание зеленым технологиям, химии и ИТ-сфере. Высшие школы имеют возможность предлагать как микростепени, так и дополнительное обучение с учетом пожеланий предпринимателей. Возможностей обучения много и университеты достаточно открыты, - сказала Катри Райк.
В Ида-Вирумаа уже сейчас много сильных компетенций, на которые надо делать упор, продавая регион, находит партнер консультационной фирмы "Prudentia Advisory" Иллар Каазик, консультирующий по сделкам купли-продажи предприятий и являющийся инвестором в проектах недвижимости.
- У Ида-Вирумаа исторически сложилась очень сильная компетенция в области химической промышленности и металлообработки, в сфере туризма тоже появились достаточно хорошие компетенции, - перечислил он, добавив, что обладающие умениями люди упрощают инвестиции в эти области.
Иллар Каазик назвал еще один плюс: в результате работы Ида-Вируского инвестиционного агентства имеется возможность быстро перевести промышленное предприятие в Ида-Вирумаа или создать его здесь, причем дешевле, чем, например, в Таллинне.
- Зеленый поворот тоже предлагает очень много возможностей, возьмем, например, завод магнитов, производство ветряков, а также наши полезные ископаемые. Диктионемовый сланец содержит те вещества, в которых нуждается зеленый поворот, и я не вижу, чтобы в будущем их можно было перерабатывать где-то еще, кроме имеющего сильную химическую промышленность Ида-Вирумаа.
Надо находить решение для рыночной помехи
По словам Иллара Каазика, для инвесторов было бы позитивно появление аэропорта в Ольгина.
- Кроме риска рентабельности инвестиции решающий характер имеют логистические решения, а также жизненная среда и вопрос, где смогут проживать работники предприятия. Однако здесь проблемой является то, что нереально инвестировать в развитие квартирных домов, так как количество жителей уезда значительно уменьшилось и в результате на рынке квартир возник переизбыток предложений. Рыночной помехой обязательно надо заниматься.
Руководитель сферы кредитных решений для предприятий "Swedbank" Прийт Лопсик отметил, что банки заинтересованы в финансировании проектов, однако развитие недвижимости в Ида-Вирумаа действительно относится к рыночной помехе и там нужно искать другие решения.
"Именно сейчас самое время инвестировать в Ида-Вирумаа"
В центре внимания проходившей в Нарва-Йыэсуу 23 и 24 ноября инвестиционной конференции был Ида-Вирумаа как пункт назначения инвестиций.
- Нашим сигналом было, что сейчас самое время инвестировать в Ида-Вирумаа, для этого созданы лучшие условия. Более хорошего времени может и не быть, - сказал руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты и Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct" Маргус Илмъярв.
Представители Фонда предпринимательства и инноваций ознакомили с предназначенными для предпринимателей пособиями из фонда справедливого перехода, а руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства рассказал о созданных для привлечения инвестиций условиях. В ходе обсуждения, которым руководил журналист Ханнес Румм, говорили об имеющейся в уезде рабочей силе, о возможностях финансирования, о сотрудничестве с научными учреждениями и о многом другом.
Во второй день конференции участники ознакомились с наиболее интересными инвестиционными проектами уезда, такими как завод магнитов "NPM Silmet", развитие аэропорта в Ольгина, Силламяэский порт и проект развития туризма "Seagate" в Нарва-Йыэсуу.
Газета Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct". Издается в сотрудничестве с Эстонской торгово-промышленной палатой.