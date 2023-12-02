НАША ЕВРОПА ⟩ Ида-Вирумаа предъявил инвесторам свои козыри

Ида-Вирумаа в Европе приводится как положительный пример

Глава представительства Эстонии в Еврокомиссии Вивиан Лоонела. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На открытии Ида-Вируской инвестиционной конференции глава представительства Эстонии в Еврокомиссии Вивиан Лоонела сказала, что строящийся в Нарве завод магнитов - это хороший пример того, чего можно добиться с помощью фонда справедливого перехода.

По словам Вивиан Лоонела, в Эстонии ощущается давление, почему ничего в плане справедливого перехода еще не сделано, однако это не отвечает истине. Так, к примеру, Эстония, почти 20 лет будучи членом ЕС, имеет больше всего евроинвестиций на душу населения и возглавляет "турнирную таблицу" фонда справедливого перехода. Эстония была первым государством, получившим одобрение фонда, и первым, где работы уже идут.

Летом в Нарве приступили к строительству завода магнитов, где спустя два года 400 человек получат рабочие места. Нынешний владелец действующего в Силламяэ с середины прошлого века металлургического предприятия "NPM Silmet", канадская биржевая компания "Neo Performance Materials" оценивает стоимость первой очереди завода по производству магнитов почти в 120 миллионов евро. 18,7 миллиона евро поступит из фонда справедливого перехода. Это первая сумма поддержки Ида-Вирумаа в деле развития предпринимательства и улучшения окружающей среды.

- Завод магнитов - это точно то, чего мы хотим достичь справедливым переходом. В Эстонии есть люди, умеющие обрабатывать редкоземельные металлы, и на этой базе мы строим новое предприятие. Когда завод будет простроен, то 25 процентов используемых в Европе промышленных магнитов будут производиться здесь, - рассказала Вивиан Лоонела.

В сентябре на строительной площадке она побывала вместе с региональным уполномоченным Элизой Феррейра, отвечающей за деятельность фонда справедливого перехода. "Феррейра позже всю дорогу упоминала Ида-Вирумаа. Все пособия из фонда справедливого перехода поступили предприятиям, которые делают что-то инновационное", - подчеркнула Вивиан Лоонела.