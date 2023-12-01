В правительстве ищут способы депортировать тех, кто решит получить гражданство РФ

В начале ноября министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что ищет способы высылать из страны тех, кто решит получить российское гражданство. В письме к премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) член Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) утверждает, что это заявление вызвало беспокойство у многих жителей Эстонии и задается вопросом, есть ли у этого решения правовая основа, пишет rus.postimees.
По мнению Каллас, учитывая, что через независимые СМИ человек, долгое время проживший в Эстонии, имел возможность составить истинное представление о нападениях России на Украину и об отношении свободного, демократического мира к нападениям России на Украину и при этом добровольно решил принять российское гражданство, это явный сигнал, который эстонское государство не может игнорировать.
«Кроме того, тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», - отвечает Каллас.