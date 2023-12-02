ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Вирве Линдер

"Обратим вместе взоры к солнцу, чтобы будущее Кохтла-Ярве было светлым", - одетая в ярко-желтое платье Вирве Линдер так завершила свою прощальную речь непосредственно перед тем, как 14 депутатов проголосовали за ее отстранение от должности. Председатель городского собрания Одинец, слушая речь Линдер, покрылся пятнами и что-то пробормотал о том, что утверждения, представленные в речи Линдер, он намерен выяснить где-то в другом месте.

Хотя вместо команды Вирве Линдер места в составе городского управления Кохтла-Ярве заняли новые люди (сторонники Осипенко), из которых только Эвелин Данилов, подозреваемая в коррупции, имеет кратковременный опыт работы в горуправлении, ожидать свежих ветров в управлении Кохтла-Ярве не приходится. Нынешний властный союз можно скорее назвать нафталиновой коалицией, которая наследует опыт правления и приемы Корба и Осипенко. А для Вирве Линдер, которой они отвели роль мученицы, начался отсчет времени до нового возвращения.