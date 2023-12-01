Ночной забег с тысячей участников изменит в субботу вечером организацию движения в центре Нарвы

Участники проследуют - бегом или шагом - по 5-километровому кругу, который начнется и закончится у торгового центра "Astri". После старта участники направятся по Таллиннскому шоссе к центру "Fama", а оттуда - к Темному саду. Повернув назад, участники проследуют среди прочего мимо обновленной ратуши. Участники забега на 10 км сделают два круга.

Главный организатор крупного нарвского зимнего мероприятия Марко Торм сказал, то водителям транспорта придется учесть на трассе забега и вблизи нее более долгое время ожидания, а в некоторых местах им придется также совершить объезд. Кроме охранников безопасность на трассе будут обеспечивать многочисленные волонтеры.

Торм был приятно удивлен, что в этом году при сотрудничестве с руководителем нарвского спортклуба "Motus" Антоном Праткунасом на помощь захотели прийти так много волонтеров, что некоторым пришлось даже отказать, поскольку им не смогли бы предложить какую-то работу. "Однако 135 старательных волонтеров позаботятся как в центре соревнования, так и вдоль трассы, чтобы участники чувствовали себя как можно лучше", - отметил он.

Вдоль трассы в этом году расположатся 19 развлекательных пунктов, где музыканты, диджеи, танцоры и глотатели огня будут подбадривать участников. Метеопрогноз обещает в субботу к вечеру в Нарве 8-9 градусов мороза. "При выборе одежды нужно учесть минусовые температуры. Мы постараемся по возможности расчистить трассу, однако надо иметь в виду, что зимняя трасса местами все же будет заснеженной и скользкой. На это мероприятие стоит прийти не для того, чтобы устанавливать беговые рекорды, а для того, чтобы насладиться, занимаясь при этом спортом, вечерней Нарвой", - сказал он.