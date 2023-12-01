Семейный день спорта приглашает испытать свои силы

В течение Ида-Вирумааского семейного дня спорта члены семей смогут поучаствовать в ориентировании в здании по карте и сравнить между собой различные спортивные навыки. В программу включены также свободные баскетбольные броски, преодоление 100 метров дистанции на гребном эргометре, гимнастика, бег на 50 метров, хоккей, метание мяча на точность, бег по лестнице и пр.

По словам Евгения Сарри, руководителя союза спорта Ида-Вирумаа, ожидается массовый приход семей и их болельщиков. Разумеется, необходимо с собой взять сменную обувь. Для тех, кто ранее не был в спортивном центре "Wiru", это будет хорошая возможность ознакомиться с потенциалом этого здания.