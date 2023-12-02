Эксперты признали самым лучшим виртуальным приключением открытую летом в Нарвской ратуше виртуально-реальную прогулку во времени, где с помощью специальных очков и сенсорных экранов можно увидеть жизнь Старой Нарвы, посмотреть, как она выглядела до Второй мировой войны и как после бомбежки города.
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Лучшим новым приключением в Ида-Вирумаа названа прогулка во времени в Нарвской ратуше
В ратуше можно "погулять" и "проехать" по улицам Старой Нарвы с помощью очков виртуальной реальности и полюбоваться, как выглядела Нарва на пике своего расцвета. После обозрения в очках открывается возможность с помощью планшетов посмотреть 3D-модель города и прочесть увлекательные истории о нарвитянах разных времен.