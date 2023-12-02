Лучшим новым приключением в Ида-Вирумаа названа прогулка во времени в Нарвской ратуше

Виртуальный тур в здании ратуши выведет нас на улицы довоенной Нарвы и прокатит на такси по городу тех времен.

Эксперты признали самым лучшим виртуальным приключением открытую летом в Нарвской ратуше виртуально-реальную прогулку во времени, где с помощью специальных очков и сенсорных экранов можно увидеть жизнь Старой Нарвы, посмотреть, как она выглядела до Второй мировой войны и как после бомбежки города.