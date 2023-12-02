Сб, 2.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Лучшим новым приключением в Ида-Вирумаа названа прогулка во времени в Нарвской ратуше

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook
Comments
Виртуальный тур в здании ратуши выведет нас на улицы довоенной Нарвы и прокатит на такси по городу тех времен.
Виртуальный тур в здании ратуши выведет нас на улицы довоенной Нарвы и прокатит на такси по городу тех времен. Фото: Tiina Männe

Эксперты признали самым лучшим виртуальным приключением открытую летом в Нарвской ратуше виртуально-реальную прогулку во времени, где с помощью специальных очков и сенсорных экранов можно увидеть жизнь Старой Нарвы, посмотреть, как она выглядела до Второй мировой войны и как после бомбежки города.

В ратуше можно "погулять" и "проехать" по улицам Старой Нарвы с помощью очков виртуальной реальности и полюбоваться, как выглядела Нарва на пике своего расцвета. После обозрения в очках открывается возможность с помощью планшетов посмотреть 3D-модель города и прочесть увлекательные истории о нарвитянах разных времен.

Это городское приключение "Новая жизнь Старой Нарвы" летом было очень популярно, утверждает старший специалист в области городского туризма Ольга Смирнова. "Приглашаю сюда всех, кто еще не видел наших виртуальных выставок в Нарвской ратуше, в декабре посещение - по льготным ценам".

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх