ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Реорганизация образования не должна уменьшать его доступность

Истории у всех этих школ, конечно, разные, начиная с того, что Кивиылиская 1-я средняя школа в отличие от ийзакуской и тойлаской принадлежит государству, поэтому министерству проще организовать закрытие в ней гимназической ступени. А объединяет их то, что в большей или меньшей мере против этого выступают местные общины, опасающиеся, что и без того ослабленная жизненная сила региона с исчезновением гимназии получит дополнительный удар.

Общим является и то, что в случае всех гимназий министерство делает упор на уменьшение количества детей, а также находит, что главным принимающим решения о будущем местной образовательной жизни является именно таблица "Excel". Министерству проще принимать такие решения еще и потому, что люди, которые решают, не местные, они не знают здешней жизни и обстановки, и их не очень интересует, как их решения могут повлиять на местную жизнь. Ведь таблица говорит, что закрывать надо.

Влияние закрытия школы в большом городе, где имеются различные альтернативы, несравнимо со сворачиванием образовательной жизни в месте поменьше. Так, мы видим, как в крупных городах Ида-Вирумаа сворачивание школьной сети проходило значительно менее болезненно, чем в сельских районах.