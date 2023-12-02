ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Реорганизация образования не должна уменьшать его доступность

Министерство образования и науки продолжает сворачивать гимназическое образование в Ида-Вирумаа. Уже ранее разжигавшее страсти давление с целью закрытия гимназической ступени в Ийзаку и Тойла получило логическое продолжение в Кивиыли, где с нового учебного года закроют, очевидно, гимназию или приступят к ее ликвидации, позволив нынешним гимназистам закончить гимназию там.
Истории у всех этих школ, конечно, разные, начиная с того, что Кивиылиская 1-я средняя школа в отличие от ийзакуской и тойлаской принадлежит государству, поэтому министерству проще организовать закрытие в ней гимназической ступени. А объединяет их то, что в большей или меньшей мере против этого выступают местные общины, опасающиеся, что и без того ослабленная жизненная сила региона с исчезновением гимназии получит дополнительный удар.
Общим является и то, что в случае всех гимназий министерство делает упор на уменьшение количества детей, а также находит, что главным принимающим решения о будущем местной образовательной жизни является именно таблица "Excel". Министерству проще принимать такие решения еще и потому, что люди, которые решают, не местные, они не знают здешней жизни и обстановки, и их не очень интересует, как их решения могут повлиять на местную жизнь. Ведь таблица говорит, что закрывать надо.
Влияние закрытия школы в большом городе, где имеются различные альтернативы, несравнимо со сворачиванием образовательной жизни в месте поменьше. Так, мы видим, как в крупных городах Ида-Вирумаа сворачивание школьной сети проходило значительно менее болезненно, чем в сельских районах.
Тут важно, чтобы государство сумело предложить альтернативы, которые смогли бы смягчить боль потери у местных людей. От предоставления качественного гимназического образования до организации приличного транспортного сообщения. Ведь это все-таки ненормально, если гимназисты, учебный день у которых и без того длинный, должны будут тратить в день по два-три часа на дорогу до школы и обратно. Эстоноязычное гимназическое образование должно быть обеспечено всем, независимо от места жительства.