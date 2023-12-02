Под Тойла столкнулись несколько машин

Фото: Райно Эрлих

По словам очевидца, около часа дня на перекрёстке Тойла было перекрыто движение из-за столкновения нескольких автомобилей, один из них оказался в кювете, повреждена передняя часть машины.

Неподалеку дорогу перекрыл грузовик с прицепом, и в обоих направлениях образовалась очередь машин.

На месте дорожное движение регулировала полиция, также присутствовала спасательная машина.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

"Дорога в этом месте была очень скользкой", - рассказал "СП" очевидец, который сказал, что машину там остановить было сложно.