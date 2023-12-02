Под Тойла столкнулись несколько машин

Сегодня днем на шоссе Таллинн-Нарва на перекрестке Тойла произошло ДТП, в котором столкнулись несколько автомобилей, а грузовик с прицепом оказался перпендикулярно шоссе.
По словам очевидца, около часа дня на перекрёстке Тойла было перекрыто движение из-за столкновения нескольких автомобилей, один из них оказался в кювете, повреждена передняя часть машины.
Неподалеку дорогу перекрыл грузовик с прицепом, и в обоих направлениях образовалась очередь машин.
На месте дорожное движение регулировала полиция, также присутствовала спасательная машина.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
"Дорога в этом месте была очень скользкой", - рассказал "СП" очевидец, который сказал, что машину там остановить было сложно.