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Под Тойла столкнулись несколько машин

Эрик Калда
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Авария под Тойла.
Авария под Тойла. Фото: Raino Erlich

Сегодня днем ​​на шоссе Таллинн-Нарва на перекрестке Тойла произошло ДТП, в котором столкнулись несколько автомобилей, а грузовик с прицепом оказался перпендикулярно шоссе.

Фото: Райно Эрлих

По словам очевидца, около часа дня на перекрёстке Тойла было перекрыто движение из-за столкновения нескольких автомобилей, один из них оказался в кювете, повреждена передняя часть машины.

Неподалеку дорогу перекрыл грузовик с прицепом, и в обоих направлениях образовалась очередь машин.

На месте дорожное движение регулировала полиция, также присутствовала спасательная машина.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

"Дорога в этом месте была очень скользкой", - рассказал "СП" очевидец, который сказал, что машину там остановить было сложно.

Фото: Райно Эрлих
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