Нарвский ночной забег принес на улицы настоящий праздник

Мероприятие, проходившее при небольшом снеге, семиградусном морозе и скользких улицах, напоминало зимний карнавал. Многие участники вышли на старт в ярких костюмах.

Пожиратели огня, барабанщики, танцоры, диск-жокеи и группы поддержки подбадривали участников на трассе. На финише участников приветствовал Дед Мороз.

Главный организатор забега Марко Торм рассказал, что на таком мероприятии не гонятся за рекордами, а в первую очередь наслаждаются атмосферой - для этого сотни людей из разных уголков Эстонии проделали долгий путь до приграничного города. Помимо 800 бегунов и пешеходов на улицах Нарвы, в мероприятии виртуально приняли участие более 400 участников.

24-летний Денис Шалкаускас, избранный на этой неделе заместителем мэра Кохтла-Ярве, оказался самым быстрым в забеге на 10 км, опередив своих ближайших конкурентов более чем на три минуты. Шалкаускас заявил, что посвятит свою победу ученикам своей школы Йыхви Кессклинна, которые огорчены тем, что ему пришлось оставить работу учителя физкультуры в школе из-за вступления в должность заместителя мэра.