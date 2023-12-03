Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве предостерегает новую горуправу от огромного штрафа

Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков, снятый на этой неделе с должности, обратился с письмом к горсобранию и членам нового городского управления, в котором предупреждает, что если строительство нового здания Кесклиннаской основной школы не будет завершено к концу декабря, город может столкнуться с финансовыми санкциями.
«Наша почти десятимесячная работа в городской управе завершилась, но работа не закончена и ее нужно продолжать во всех сферах. Однако я придерживаюсь мнения, что тема номер 1 городской управы Кохтла-Ярве - завершение строительства нового здания Кесклиннаской основной школы к концу декабря", - написал Сечков.
В настоящее время застройщик завершает общестроительные работы, а в декабре будет доставлено и установлено все оборудование. «Еще необходимо организовать автоматизацию и настройку генератора, провести электроиспытания и множество других мелких и крупных работ. В связи с этим хочу отметить, что работы, выполненные за счет выделенного городу гранта, необходимо закончить до 31 декабря 2023 года.
«Если работы не будут завершены в срок, город должен вернуть полученные в качестве поддержки 8 миллионов евро", — написал бывший вице-мэр.