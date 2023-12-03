Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве предостерегает новую горуправу от огромного штрафа

«Наша почти десятимесячная работа в городской управе завершилась, но работа не закончена и ее нужно продолжать во всех сферах. Однако я придерживаюсь мнения, что тема номер 1 городской управы Кохтла-Ярве - завершение строительства нового здания Кесклиннаской основной школы к концу декабря", - написал Сечков.

В настоящее время застройщик завершает общестроительные работы, а в декабре будет доставлено ​​и установлено ​​все оборудование. «Еще необходимо организовать автоматизацию и настройку генератора, провести электроиспытания и множество других мелких и крупных работ. В связи с этим хочу отметить, что работы, выполненные за счет выделенного городу гранта, необходимо закончить до 31 декабря 2023 года.