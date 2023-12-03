МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.12-07.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 3 декабря по 7 декабря.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 3 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.30 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - "Maria Callas 100: tema mehed ja naiivsed armastuseotsingud" / "Мария Каллас - 100: ее мужчины и наивные поиски любви", концерт V Вирумааского музыкального фестиваля: Джулия Семпличини (сопрано; Италия), Михал Блоцки (тенор; Польша), Ааре Сааль (баритон), Симоне Марциали (рояль; Италия). А программе: Верди, Пуччини, Масканьи, Доницетти, Беллини и др. Вход бесплатный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт первого дня адвента "Сказка старого гнома". Билет - 5 евро.
Понедельник, 4 декабря
* В Ийзакуском народном доме в 10.00 - "Marakratt ja kesköine raamatukogu", спектакль театра "Miksteatеr". Билет - 7 евро.
Вторник, 5 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки творчества кохтла-ярвеских художников.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие фотовыставки Александра Курносова "Inside". Выставка открыта до 27 декабря.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100", концерт Таллиннского городского театра. Билет - 19,50-26,50 евро.
Среда, 6 декабря
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки Галины Егоровой "Сказка". Выставка открыта до 5 января.
* В Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Кутсе, 13) в 16.00 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - концерт V Вирумааского музыкального фестиваля: Андреас Ленд (виолончель) и Аллан Якоби (аккордеон). В программе: Эллер, Валгре, Пьяццолла. Вход бесплатный.
* В Сакаском народном доме в 19.00 - рождественский концерт Алена Везико. Открыто рождественское кафе. Билет - 7 евро.
Четверг, 7 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - Пийп и Туут в опере: "Hansuke ja Greteke" / "Гензель и Гретель". Билет - 15 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - концерт V Вирумааского музыкального фестиваля: "Kadunud linnud": Анастасия Даниленко (сопрано), Трийн Элла (контральто; национальная опера "Эстония"), Янари Йорро (баритон; национальная опера "Эстония"), Ольга Куликова (рояль). В программе: Бах, Гендель, Шуберт, Винтер и др. Вход бесплатный.
СПОРТ
Воскресенье, 3 декабря
* В Нарвском спортцентре - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: 14.30 - "Narva United FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина), 17.00 - СК "Ganza" (Нарва) - "Kopli City FC".
Среда, 6 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Äksi Wolves".
Четверг, 7 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: "Narva United FC" - ФК "Smsraha" (Виймси).
РАЗНОЕ
Воскресенье, 3 декабря
* В Кивиыли на центральной площади - празднование начала адвента: 12.00-16.00 - рождественская ярмарка, 15.15 - выступление артистов, 16.00 - Уку Сувисте, 16.45 - шествие вокруг елки, 17.00 - зажжение первой свечи адвента, театр огня "Зеркала".
* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 13.00 - праздник в честь зажжения первой свечи адвента и провозглашение рождественского мира.
* В Силламяэском центре культуры - встреча адвента и зажжение огней на рождественской елке: в 15.00 в фойе - мастерская рождественских украшений, в 16.00 в зале - концерт и зажжение свечи адвента, в 17.00 перед центром культуры - зажжение огней на рождественской ели.
* На площадке перед мызой Мяэтагузе в 16.00 - открытие рождественского месяца и рождественская ярмарка. Выступают Мяэтагузеский оркестр, юные танцоры из Куртна и из Мяэтагузеского молодежного центра, солисты Мяэтагузеской основной школы. Поздравления от руководителей волости и раздача рождественского огня. С 16.30 до 18.00 перед мастерской Мяэтагузеской основной школы состоится рождественская ярмарка.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 16.00 - первый день адвента. Зажжение огней на городской елке. Танцы, игры, катание на лошадях (детям бесплатно).
* Во дворе Тойлаской гимназии в 16.00 - Тойлаская рождественская ярмарка, зажжение свечи адвента. В программе: рождественская лотерея, общие танцы, катание на лошадях и много другого интересного.
* В Нарве на Петровской площади в 16.00 - зажжение свечи адвента.
* В Йыхви на музыкальной площадке в 17.00 - зажжение свечи адвента. Выступают коллективы художественной самодеятельности Йыхвиской волости.
Понедельник, 4 декабря
* Перед Кохтла-Ныммеской школой в 8.30 - зажжение рождественского огня.
Вторник, 5 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в секретном проходе" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.
Среда, 6 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в секретном проходе" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Кутсе, 13) в 16.00 - "Jõulumaagia" / "Рождественская магия": рождественский рынок, мастерские, кафе деликатесов, Йыулувана, концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль и другое.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
Четверг, 7 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в секретном проходе" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
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