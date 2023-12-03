МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.12-07.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Четверг, 7 декабря

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - Пийп и Туут в опере: "Hansuke ja Greteke" / "Гензель и Гретель". Билет - 15 евро.

* В Силламяэском центре культуры в 19.00 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - концерт V Вирумааского музыкального фестиваля: "Kadunud linnud": Анастасия Даниленко (сопрано), Трийн Элла (контральто; национальная опера "Эстония"), Янари Йорро (баритон; национальная опера "Эстония"), Ольга Куликова (рояль). В программе: Бах, Гендель, Шуберт, Винтер и др. Вход бесплатный.

СПОРТ

Воскресенье, 3 декабря

* В Нарвском спортцентре - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: 14.30 - "Narva United FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина), 17.00 - СК "Ganza" (Нарва) - "Kopli City FC".

Среда, 6 декабря

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Äksi Wolves".

Четверг, 7 декабря

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: "Narva United FC" - ФК "Smsraha" (Виймси).

РАЗНОЕ

Воскресенье, 3 декабря

* В Кивиыли на центральной площади - празднование начала адвента: 12.00-16.00 - рождественская ярмарка, 15.15 - выступление артистов, 16.00 - Уку Сувисте, 16.45 - шествие вокруг елки, 17.00 - зажжение первой свечи адвента, театр огня "Зеркала".

* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 13.00 - праздник в честь зажжения первой свечи адвента и провозглашение рождественского мира.