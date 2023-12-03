Вс, 3.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхви отпраздновал первый адвент раздачей огня и танцем объятий

Эрик Гамзеев Пеэтер Лиллевяли
,
Facebook
Comments
Огонь первого адвента жителям Йыхви на музыкальной площади раздали пастор Пеэтер Калдур и волостной старейшина Марис Тоомель.
Огонь первого адвента жителям Йыхви на музыкальной площади раздали пастор Пеэтер Калдур и волостной старейшина Марис Тоомель. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхви отпраздновал первый адвент на музыкальной площади, где раздавалт огонь адвента и сотни присутствующих танцевали танец объятий.

По словам волостного старейшины Йыхви Марис Тоомель, она второй год подряд рада встретиться с жителями волости в самое красивое время года на музыкальной площади рядом с концертным домом Йыхви, чтобы отпраздновать вместе первый адвент. «Мне бы хотелось видеть вокруг себя больше красоты и добра», — сказала она.

Пастор прихода Йыхвиской церкви святого Михаила Пеэтер Кальдур отметил, что сегодня день, когда можно поделиться друг с другом светом и теплом. "Сейчас самое время готовиться к Рождеству. Чтобы оно не прошло пустым, мы несем друг к другу больше добра, любви и заботы. Все это для нас самое главное", - сказал он.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх