ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхви отпраздновал первый адвент раздачей огня и танцем объятий

По словам волостного старейшины Йыхви Марис Тоомель, она второй год подряд рада встретиться с жителями волости в самое красивое время года на музыкальной площади рядом с концертным домом Йыхви, чтобы отпраздновать вместе первый адвент. «Мне бы хотелось видеть вокруг себя больше красоты и добра», — сказала она.

Пастор прихода Йыхвиской церкви святого Михаила Пеэтер Кальдур отметил, что сегодня день, когда можно поделиться друг с другом светом и теплом. "Сейчас самое время готовиться к Рождеству. Чтобы оно не прошло пустым, мы несем друг к другу больше добра, любви и заботы. Все это для нас самое главное", - сказал он.