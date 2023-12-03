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В Нарве на Петровской площади зажгли первую свечу адвента

Эрик Калда
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Фото: Narva linnavalitsus

3 декабря в Нарве на Петровской площади прошла церемония зажжения первой свечи адвента.

В 16 часов председатель городского собрания Ирина Янович и пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин зажгли первую свечу адвента и в то же время ёлка на Петровской площади впервые засияла рождественскими огнями.

"Первый адвент – это начало чудес и волшебства и сегодня мы хотим всем пожелать доброго и спокойного предрождественского времени,"- сказала председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович.

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