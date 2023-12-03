В Нарве на Петровской площади зажгли первую свечу адвента

В 16 часов председатель городского собрания Ирина Янович и пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин зажгли первую свечу адвента и в то же время ёлка на Петровской площади впервые засияла рождественскими огнями.

"Первый адвент – это начало чудес и волшебства и сегодня мы хотим всем пожелать доброго и спокойного предрождественского времени,"- сказала председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович.