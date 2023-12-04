Объемы промышленного производства в Эстонии продолжают снижаться

Производство в октябре сократилось в энергетике на 14,0% и в обрабатывающей промышленности на 12,6%, но выросло в горнодобывающей промышленности на 12,9%.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности в октябре объем продаж вырос только в производстве сланцевого масла (на 22,1%), а также в ремонте и монтаже машин и оборудования (2,5%). Наибольшее сокращение произошло в деревообработке (на 14,9%), а также в производстве электронного оборудования (14,6%), электрооборудования (21,8%), изделий из металла (15,0%) и продуктов питания (5,7%).

В целом, спад в обрабатывающей промышленности по сравнению с октябрем 2022 года составил 15,5%, при этом продажи на внутреннем рынке уменьшились на 14,0%, а экспорт, на который приходится две трети всех продаж - на 16,5%.

По сравнению с сентябрем спад в промышленности составил 0,5%, а в обрабатывающей промышленности - 1,6%.