Проезд в поездах Elron подорожает

Северное побережьеЭстонияПроезд в поездах Elron подорожаетСеверное побережье4 декабря 2023, 10:46FacebookCommentsПоезд Elron Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikГосударственное железнодорожное предприятие Elron с 2024 года повысит цены на билеты в среднем на 10-12%.Такое право предприятию дал в конце прошлой недели министр регионального развития Мадис Каллас.Повышение цен обосновывается подорожанием топлива, а также увеличением платы за использование железнодорожной инфраструктуры и затрат на оплату труда работников.FacebookCommentsКлючевые слова поездпоездкипоездаElron Pекомендуем