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Проезд в поездах Elron подорожает

Северное побережье
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Поезд Elron
Поезд Elron Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Государственное железнодорожное предприятие Elron с 2024 года повысит цены на билеты в среднем на 10-12%.

Такое право предприятию дал в конце прошлой недели министр регионального развития Мадис Каллас.

Повышение цен обосновывается подорожанием топлива, а также увеличением платы за использование железнодорожной инфраструктуры и затрат на оплату труда работников.

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Эстония
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